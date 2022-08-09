Bradford City - Hull City maçı ne zaman hangi kanalda? Bradford City - Hull City maçı şifresiz mi? Bradford City - Hull City maçı hakemi kim?

İngiltere Kupası'nda Bradford City - Hull City karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bradford City - Hull City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.