Gündeme gelen haberlerin ardından BP Türkiye Petrol Ofisi'ne mi satıldı? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, BP Türkiye Petrol Ofisi'ne mi satıldı? BP Türkiye kimin, kaç TL'ye satıldı?

Bp Türkiye Petrol Ofisi'ne mi satıldı? Sorusu, bir süredir gündemde yer alıyor ve satışın gerçekleşip, gerçekleşmediği araştırılıyor. Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili yaptığı açıklamada merak edilmekte olan sorular yanıtladı. Peki, BP Türkiye Petrol Ofisi'ne mi satıldı? BP Türkiye kimin, kaç TL'ye satıldı?

BP TÜRKİYE PETROL OFİSİ'NE Mİ SATILDI?

Petrol Ofisi Grubu, Bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bp'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan satın alma işleminin bedeli açıklanmadı. Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor. İngiltere merkezli BP'nin Türkiye'de 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor. Şirket, 1912 yılından bu yana Türkiye topraklarında faaliyet gösteriyor. BP'nin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nda da hissesi bulunuyor.