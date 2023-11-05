BP, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman BP hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, BP hangi ülkenin? BP hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? BP markası nereye ait?

BP hangi ülkenin? BP hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? BP markası nereye ait?

Bp hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bp, dünya enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biridir ve enerji ihtiyaçlarınıza çözüm sunar. Peki, BP hangi ülkenin? BP hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? BP markası nereye ait?

BP HANGİ ÜLKENİN?

BP (British Petroleum), İngiltere merkezli bir enerji şirketidir. 1908 yılında kurulan BP, kökeni İngiltere'ye dayanan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir enerji devi olarak tanınır. Dünya genelinde enerji üretimi, rafineri işlemleri, petrol ve doğalgaz keşfi, dağıtımı ve daha birçok alanda faaliyet gösteren BP, enerji sektöründeki lider konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir.

BP, hem fosil yakıtlarla çalışan enerji santralleri hem de yenilenebilir enerji projeleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin yanı sıra rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyoyakıt gibi temiz enerji kaynaklarına da yatırım yapar.