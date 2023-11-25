Bozüyük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Eğitimi Verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlilerince ilçede faaliyetlerini sürdüren Güneşspor Kulübü kadın kolları ve Bozüyük Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Genç Ofiste üniversite öğrencileri ve 45. Mühimmat Depo Komutanlığı er ve erbaşlarına verilen farkındalık eğitiminde kadına karşı şiddete yönelik mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bir AVM'de Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın işbirliği ile stant açılarak vatandaşlara karanfil dağıtıldı. - BİLECİK