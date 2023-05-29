Bozüyük Belediyesi, Çarşı ve Kent Meydanı'nda Yapımı Tamamlanan Dükkanları Satışa Çıkarıyor

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çarşı ve Kent Meydanı projesinde sona gelindi. Proje içerisinde yer alan 16 adet iş yeri Bozüyük Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda satışa çıkarılıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan satış ihalesi, 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çarşı ve Kent Meydanı projesinde sona gelindi. Proje içerisinde yer alan 16 adet iş yeri Bozüyük Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda satışa çıkarılıyor.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan satış ihalesi, 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak ihaleye katılabilmek için istekliler ihale şartname ve eklerini, Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli personelden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ödemek suretiyle satın alabilecekler.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 05/06/2023 saat 16.00'ya kadar Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.