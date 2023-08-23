Boztepe'de Yeşil ve Mavinin Birleştiği Manzara

Karadeniz'in Ordu ilinde yer alan Boztepe, turistlerin tercih ettiği önemli bir destinasyon. Teleferikle ulaşılan Boztepe'de, yeşil ve mavinin birleştiği eşsiz manzara izlenebiliyor. Yöresel ürün satış noktaları, yeme içme ve konaklama mekanlarıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Karadeniz'de, yeşil ile mavinin birleştiği manzarayı yüksekten izlemek isteyen turistler, Ordu'nun önemli destinasyonlarından Boztepe'yi tercih ediyor.

Altınordu ilçesinde 28 kabinin yer aldığı istasyonda teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye eşsiz manzara eşliğinde ulaşıyor.

Yöresel ürün satış noktaları, yeme içme ve konaklama mekanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, adrenalin tutkunlarının paraşütle atlayarak süzüldüğü anları da ilgiyle takip ediyor.

Almanya'dan memleketi Giresun'a tatile gelen Fatma Sarıaydın, AA muhabirine, arkadaşıyla gezdikleri Ordu'da Boztepe'ye de çıktıklarını söyledi.

Sarıaydın, teleferikle vardıkları Boztepe'nin doğasının çok güzel olduğunu belirterek, "Teleferikle buraya çıkmak çok güzel. Sahilini de çok beğeniyorum. Her şeyi ile çok güzel olduğunu düşünüyorum. Herkese gelip görmesini öneririm." dedi.

Ailesiyle Kahramanmaraş'tan Karadeniz'e seyahat eden Durmuş Ali Çetinkaya, Ordu'nun beklediğinden daha güzel bir yer olduğunu dile getirdi.

Boztepe'nin de ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Çetinkaya, "Burası yolumun üzerindeydi. Teleferiği görünce durduk, buraya çıktık. Kahramanmaraş'tan Karadeniz'e yola çıktık. Ordu'dan geçiyordum, Giresun'a geçeceğiz. Deniz kenarına gitmek için çocuklarla geldik. Ordu beklediğimden daha güzel, gerçekten gelmeye değer." diye konuştu.

"Boztepe'den denizi izlemek de muhteşem"

Karadeniz turu için Batman'dan yola çıktıklarını ifade eden Çetin Ekinci, Ordu'nun Gölköy ilçesinin Ulugöl bölgesinde üç gece konakladıklarını söyledi.

Ulugöl'ün doğasının muhteşem olduğunu belirten Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi de teleferikle Boztepe'ye çıktık. Gerçekten teleferikle çıkmak çok güzel. Ücreti de fazla değil, uygun. Boztepe'den denizi izlemek de muhteşem. Buradan Uzungöl'e doğru gitmeyi düşünüyoruz. Gayet memnun kaldık yani. Karadeniz'in doğasını gerçekten görmek lazım. Birileri anlatır ancak insan kendisi bizzat görmeli. Görülmesi gereken muhteşem bir doğası var deniziyle yeşiliyle ormanlarıyla suyuyla güzel."

Ekinci, Karadeniz'in plajlarının da çok güzel olduğuna işaret ederek, "Genelde herkes Akdeniz plajlarını söylüyor ama biz Ordu Perşembe'de kamp yaptık. Gayet güzel yani kumu çok güzel, fazla dalgalı değil. Kamp alanıyla deniz birbirine çok yakın. Akdeniz'e alternatif düşünenler için uygun bir yer." ifadesini kullandı.

Antalya'dan turla bölgeye gelen Zehra Danış ise teleferikle çıktıkları Boztepe'nin çok güzel olduğunu aktardı.

Yaklaşık 6 yıl önce de ziyaret ettiği Ordu'yu çok sevdiğini, bu nedenle tekrar gelmek istediğini anlatan Danış, "Teleferikle buraya çıkmak çok güzel, muhteşem bir şey. Buraya gelip görme sebebim özellikle buydu, teleferiğe binerek buradan hem fotoğraf çekmek hem de güzel anılar biriktirmek." dedi.