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Bozova nerede? Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bozova ilçesi hangi ile bağlı?

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Bozova nerede? Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bozova ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Bozova nerede? Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bozova ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi merak edildi. Peki, Bozova nerede? Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bozova ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Bozova, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 54.872

Yüzölçümü:1,550 km² (590 mil²)

Şanlıurfa'da yer alan Bozova ilçesinin nüfusu 54.872'dir.

Bozova, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. Şanlıurfa'ya 38 km uzaklıktaki ilçe, 2022 yılı Şubat ayı TÜİK verilerine göre Bozova ilçesi 53.878 nüfusa sahiptir. Sınırları içerisinde bulunan Atatürk Barajı'na 24 km uzaklıktadır. Her sene eylül ayında yelkenli yarışlarının düzenlendiği ilçedir. Atatürk Baraj Gölü'ne kıyısı olup su sporları ve kamp alanı mevcuttur. Çatak ve Yaslıca olmak üzere birçok göl kenarı tesisi bulunmaktadır.

Tarihçe

Tarihteki yerleşimin Neolitik ( Yeni Taş/ Cilalı Taş) Çağı'na kadar arkeolojik araştırmalar ışığında kayıtlara geçen Bozova ilçesi iskan edildiği tarihten günümüze kadar yaşam izlerinin olduğu Neolitik ve Kalkolitik evresi Höyük kalıntıları ile bölgede bulunan yerleşim tarihine de ışık tutmaktadır. İlçede ve bölgede yapılan arkeolojik kazılar neticesinde Bozova ve çevresinde Asurlular döneminde Asuranianu, Romalılar ve Ermeniler döneminde Tormenapa, Araplar döneminde Telhüvek, Türkmenlerin döneminde Yaylak olarak isimlendirilen, tarihi MÖ 7250-5500 yerleşimlerine rastlanılmıştır.

Coğrafya

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şanlıurfa iline bağlı bir ilçe olan Bozova, batısında Halfeti, güneybatısında Birecik, güneyinde Suruç, güneydoğu ve doğusunda Şanlıurfa Merkez, kuzeydoğuda Hilvan ilçeleri, kuzeyinde de Adıyaman ili ve Atatürk Baraj Gölü ile çevrilidir.

Bozova nerede? Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bozova ilçesi hangi ile bağlı?

Bozova nerede? Bozova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bozova ilçesi hangi ile bağlı?

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Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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