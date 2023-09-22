Bozkurt'ta sel felaketinde zarar görenlere TOKİ'den dükkanlar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören iş yerleri için TOKİ tarafından yapılan dükkanların kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda belirlenen iş yerleri, hak sahiplerine teslim edilecek.