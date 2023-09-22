Bozkurt'ta sel felaketinde zarar görenlere TOKİ'den dükkanlar
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören iş yerleri için TOKİ tarafından yapılan dükkanların kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda belirlenen iş yerleri, hak sahiplerine teslim edilecek.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde iş yerleri zarar görenler için TOKİ tarafından yapılan dükkanların kura çekimi yapıldı.
İlçede yapılan 25 dükkanın hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla Bozkurt Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.
Kura ile belirlenen iş yerleri, işlemlerin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.
Kaynak: AA / Emlak