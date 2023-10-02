Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı

'Bozkırın nazar boncuğu' temizlendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı

Sivas'ın Gürün ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Gökpınar Gölü yaz kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Berrak suyu ve mavi görünüşü nedeniyle 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak da bilinen göl ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Adeta doğal bir akvaryumu da andırıdan ve Cumhurbaşkanı kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilen göl Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli balık adamlar tarafından yapılan tüplü dalış ile su altı temizliği gerçekleştirdi.