Bozkırın nazar boncuğu Gökpınar Gölü dalış merkezi olma yolunda

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, berrak suyu ve doğal güzelliğiyle dalış turizminde dikkat çekiyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gölde yaptığı dalışla ilgili olarak, tüm dalış severleri bu tecrübeyi tatmaya davet etti.

-Bozkırın nazar boncuğu irtifa dalış merkezi olma yolunda

SİVAS Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü, dalış turizminde de adından söz ettiriyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "doğal akvaryum" olarak adlandırılan Gökpınar Gölünde dalış yaptı. Bozkırın nazar boncuğu, Sivas'ın eşsiz güzellikteki turkuaz renkli gölünde keyifli bir dalış yaptıklarını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek; "Tüm dalış severleri, soğuk su dalışı için ve yüksek irtifa dalışı için bu tecrübeyi tatmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak bir göl olan Gökpınar Gölü 3 bin metrekare genişliği sahip, gölün derinliği ise uç noktada 20 metreye ulaşıyor. Gölün suyu zeminden kaynayarak geldiği için göl yer yüzünde ki en berrak göllerden bir tanesi. Göl suyunun berraklığı gölün içerisindeki bitki örtüsünün ve canlıların yüzeyden rahatlıkla gözlenebilmesine izin veriyor. Gölün suyundaki mineraller göl suyunda doğal bir mavilik oluşturmuş. Göl, "Gökpınar" ismini bu mavilikten alıyor.