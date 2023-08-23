Bozdoğan'da Coğrafi İşaretli Oğlak Çevirme Kebabı Tanıtıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üretilen coğrafi işaret belgeli oğlak çevirme kebabı için tanıtım etkinliği düzenlendi. Kaymakam Alperen Başkapan, Bozdoğan'ın gastronomi açısından zengin bir yer olduğunu belirtti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üretilen coğrafi işaret belgeli oğlak çevirme kebabı için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Nazilli Ticaret Odası tarafından Olukbaşı Mahallesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda konuşan Kaymakam Alperen Başkapan, Bozdoğan'ın gastronomi açısından zengin bir yer olduğunu söyledi.

Mahallede yaklaşık 150 yıldır çarşamba günleri oğlak çevirme kebabının satışa sunulduğunu hatırlatan Başkapan, "Coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan oğlak çevirme kebabımızı ülkemizin dört yanına tanıtabiliriz. Bunun için keçi yetiştiriciliğini artırmalı ve ustalarımızın tecrübelerini gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Bu anlamlı etkinlik için Nazilli Ticaret Odası'na teşekkür ediyorum." dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gastronomi turizminin öneminin her geçen gün artığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, oda olarak Bozdoğan'da cevizli sucuğun ardından Olukbaşı oğlak çevirme kebabının da coğrafi işaret belgesini almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Arslan tarafından işletmeciler Mehmet Ereğli, Ercüment Akçay ve İsmail Akçay'a coğrafi işaret tescil belgeleri verildi.