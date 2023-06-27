Bozdağ Film Platoları Tarih Severlere Kapılarını Açtı

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan gibi önemli projelere ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, tarih severlerin ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler Osmanlı'nın kuruluş dönemine götürülerek keyifli bir deneyim yaşayabilirler.

"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi önemli projelere ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, tarih severlerin ziyaretine açıldı.

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören Bozdağ Film Platoları, ziyaretçilerini Osmanlı'nın kuruluş dönemine götürerek onlara keyifli bir deneyim sunmayı, unutulmaz bir macera yaşatmayı hedefliyor.

Platoya gelen ziyaretçiler; Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ve babası Ertuğrul Gazi'nin yaşadığı Kayı Obası'nı ziyaret edebiliyor, Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'teki dükkanları ve dekorları gezebiliyor. Ayrıca buradaki şerbetçide Osmanlı şerbeti ve birçok el yapımı içeceğin tadına bakabiliyor, Yenişehir'in ve Söğüt'ün büyülü sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını deneyimliyor.

Ziyaretçiler için tarihi bir yolculuk olan gezintide klasik Türk mimarisi ile bezenmiş Ürgenç Çarşısı ve Harzemşah Sarayı da görelebilecek. Dizinin hayranları bunun yanında Osman Bey'in Konağı'nda eski Türk aile yaşantısının izlerini görüp, obada ve platonun belirli noktalarında kostüm ve aksesuarlarla fotoğraf çektirebiliyor, usta at binicileri eşliğinde atlı gezintilere çıkabiliyor.

Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etmek isteyenler için ziyaret saatleri haftanın her günü 10: 00-20: 00 arası olacak. Kurban Bayramı'nın 1. günü sabah açılış saati 12: 00, akşam kapanış saati ise 20: 00 olacak.