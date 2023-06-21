Bozcaada'ya Kurban Bayramı'nda rezervasyonsuz gelmeyin uyarısı

Bozcaada'ya Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk bekleniyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Kurban Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

Adada İşletme Müdürü İbrahim Avcı, "Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bizim için güzel oldu. Rezervasyonlar şuanda yarı yarıyan fazla doldu. Yine güzel bir bayram geçecek. Ful yoğunlukla geçecek. Biz sadece misafirlerimizden gelmeden önce rezervasyon yaptırmalarını istiyoruz. Mağdur olmamaları açısından. Hazırız. Yine onları bekliyoruz. Herkese şimdiden iyi tatiller, iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

Adada kafe işletmecisi Faruk Güneş, "9 günlük bir bayram tatilimiz var. Bayram tatilinin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Bizde ekimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanıyoruz. Şimdiden bütün misafirlerimizin bayramını kutluyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden kafe işletmecisi Fahri Bulut ise, "Yine her bayram olduğu gibi büyük bir kalabalık ve yoğunluk bekliyoruz. Bozcaada bu bayramda da Türkiye'nin tercih edilen tatil destinasyonlarından biri oldu. Gelen misafirlere şunu söylemek istiyorum. Gestaş Deniz Ulaşım'dan online rezervasyon yaptırırlarsa adaya geçişlerde çok daha rahat ederler. Biz şuanda bütün esnaf olarak Kurban Bayramı tatiline hazırız" şeklinde konuştu.