Bozcaada nerede? Bozcaada'da gezilecek yerler nereler?

Herkesin gözdesi olan tatil beldesi Bozcaada her yıl yaz aylarında çok sayıda misafir ağırlamaktadır. Manzaraları ve sakinliğiyle herkesi büyüleyen Bozcaada'da yapabileceğiniz birçok aktivite vardır. Tarihi mimarisi, eşsiz manzarası ve doğal güzellikleri nedeniyle herkes ziyaret etmek istediği yerlerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Bozcaada nerede? Bozcada'da gezilecek yerler nereler?

Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Bozcaada, Çanakkale'ye bağlı ve Türkiye'nin üçüncü büyük adasıdır. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramasıyla bilinen ada Batı Burnu'nun da son zamanlarda popüler olmasıyla beraber insanlar tarafından daha da merak konusu olmaya başlamıştır. Yaz ayları dışında 2000 civarı nüfusa sahipken yaz aylarında 10.000'e yaklaşan nüfusa sahip oluyor.

BOZCAADA NEREDE? NASIL GİDİLİR?

Çanakkale'ye bağlı olan Bozcaada, Ege'nin kıyısında konumlanmıştır. 37 km2 büyüklüğüne sahip olan ada 12 koy ve 12 ader burna sahip olmasından dolayı eşsiz manzaralar sunuyor. Ada'nın etrafında bulunan 17 adet adacık vardır. Bozcaada'ya Çanakkale'den feribot ile geçilebiliyor. Ezine- Geyikli'de bulunan feribot iskelesinden sık aralıklarla feribot seferleri yapılıyor.

Bozcaada'ya İstanbul'dan özel aracınızla gitmek isterseniz Tekirdağ, Çanakkale, Gelibolu ve Ezine olarak bir rota oluşuyor. Geyikli'ye gidebilmek için feribot kullanarak adaya ulaşabilirsiniz.Geyikli ve Bozcaada arası 30 dakika sürmektedir.

İstanbul'dan gelirken 4 seçeneğiniz var.

Gelibolu - Çardak arası ulaşım için önemli not: Çardak İskelesi kullanım izin süresi sona erdiğinden bir süredir kapalıdır. Bu nedenle Gelibolu-Çardak seferleri yapılmamakta Gelibolu'dan sadece Lapseki'ye sefer olmaktadır.

Eceabat – Çanakkale arası Gestaş ile 25 dakika sürer.

Kilitbahir – Çanakkale arası arabalı motor 5 dakika sürer.

Otobüs ile de ulaşım sağlanılabilir.

Bozcaada'ya en yakın havalimanı ise 56 km uzaklıkta Çanakkale'dedir. Yaz mevsiminde beldeye sık sık uçuş yapılırken kış aylarında ise İstanbul ve Ankara üzerinden farklı zamanlarda uçuş gerçekleşiyor.

Bozcaada içerisinde ulaşım ise Ayazma ve Habbele plajlarından kalkan dolmuşlar ile yapılabilir. Onun dışında kendi aracınız veya kiralanan araçlar ile de Bozcaada'yı gezebilirsiniz.

BOZCAADA'DA GEZİLECEK YERLER?

• BOZCAADA KALESİ

Feribot ile gelirken karşılaşacağınız görkemli kale görenleri büyülüyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından restore edilen kalede oturup manzarayı izleyebileceğiniz işletme bulunuyor. Kale içerisinde zaman zaman konserler de verilmektedir.

• Yeldeğirmenleri Tepesi

Merkeze ve kaleye yakın olan tepede bulunan yeldeğirmenleri eşsiz bir görüntü yaratıyor. Fazla rüzgarlı olan ama manzarasıyla hayran bırakan tepeye gitmenizi öneririz.

• POLENTE FENERİ

Son zamanlarda sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan, gün batımı izlemek için en güzel yer burasıdır. Çoğu ziyaretçi kamp sandalyelerini, masalarını ve yiyeceklerini alarak burada manzara ve gün batımının tadını çıkartıyor. Buraya kendi aracınızlagelmiyorsanız her gün 19:30'da merkezde bulunan minibüsler ile gelebilirsiniz. Pek çok işletme Polente Feneri'nde gün batımı izlemeye gidenlere özel gün batımı paketi hazırlamış ve satışa sunmuştur. Paketin içerisinde atıştırmalık, yiyecek ve içecekler konulmuştur.

• PAVLİ

Ada'nın çam ormanı vardır ve bu ormanın ortasına kurulmuş bir mesire yerinde gün batımı izlemeye uygun ortam hazırlanmıştır. Klasik gün batımı yiyecek ve içeceklerine sahip olan ufak menüden bir şeyler sipariş ederek ormanın içerisinde doğayla iç içe bir şekilde gün batımı keyfi yaşayabilirsiniz.

• AKVARYUM VE AYAZMA PLAJI

Bozcaada'da denize girmek için bu tertemiz denize sahip koyları ziyaret edebilirsiniz. Göz alıcı maviliğiyle deniz keyfini çıkartmanız mümkündür. Ayazma plajında yemek yiyebileceğiniz mekan bulunmaktadır. Bu koylara gitmek için hazırlanan servisler mevcuttur. Dilerseniz şezlong kiralayabilir ya da kendi şemsiyeniz ile plajda oturabilirsiniz.

• SALHANE

Ada'nın güzelliğiyle büyüleyen denizine konumlandırılmış iskelede oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerdir. Ekstra olarak canlı müzik etkinliği ile hem manzarayı izleyip hem müzik dinleyebilirsiniz. Denize girmek için de uygun bir yer.

• RUM MAHALLESİ VE MÜZESİ

Ada'nın en özel mahallelerinden biridir çünkü evlerin yapısı, sokakların düzenli oluşu gördüğünüzde sizi huzurlu hissettirecek. Mahallenin tüm tarihi etkileri korunmuştur. Rum mahallesinde bulunan Yerel Tarih Araştırma Merkezi Müzesi ziyaret edilmekten çok keyif alınan yerlerden biridir. Müze küçük ama bir o kadar keyiflidir. Ada'nın tarihi hakkında kültürel bilgiler, eşyalar sizi karşılayacaktır.

BOZCAADA'DA KONAKLAMA YERLERİ

Diğer tatil beldelerine göre konaklama fiyatları yüksek olan adada 3 adet konaklama seçeneğiniz var. Merkezdeki evler veya pansiyonlarda konaklayarak Bozcaadanın kalbinde bir tatil yaşayabilirsiniz. Her yere kısa sürede ulaşabilirsiniz. Diğer seçenek ise plajlara yakın olan pansiyonlarda veya evlerde kalmak. Plajları uzak bulan kişiler buralarda konaklamayı seçebilir. Diğer konaklama önerisi ise bağ evlerinde kalmak. Sakinlikle ve doğa içerisinde bir tatil geçirmek isterseniz bağ evi kiralamayı tercih edebilirsiniz.