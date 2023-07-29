Bozcaada'da Jandarma Atlı Birlikleri Göreve Başladı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da jandarma atlı birlikleri koylarda ve plajlarda görev almaya başladı. Bozcaada Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın talebi doğrultusunda jandarma atlı birlikleri adanın koyları ve plajlarında göreve başladı. Koyların, plajların daha da güvenli haline gelmesi için görev alan jandarma, Hollanda ve Fransız ırkı 'Erbay' ve 'Candaş' isimli iki atla adanın çeşitli noktalarında devriye atmaya başladı. Atları gören tatilciler, sevip, havuç ile besledi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da jandarma atlı birlikleri koylarda ve plajlarda görev almaya başladı. Bozcaada Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın talebi doğrultusunda jandarma atlı birlikleri adanın koyları ve plajlarında göreve başladı. Koyların, plajların daha da güvenli haline gelmesi için görev alan jandarma, Hollanda ve Fransız ırkı 'Erbay' ve 'Candaş' isimli iki atla adanın çeşitli noktalarında devriye atmaya başladı. Atları gören tatilciler, sevip, havuç ile besledi.