Bozcaada Belediyesi hangi partiden? Bozcaada Belediye Başkanı kimdir?

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BOZCAADABELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

BozcaadaBelediye Başkanlığını Hakan Can Yılmaz yapıyor.

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANI HAKAN CAN YILMAZ KİMDİR?

Bozcaada Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ 11.Ekim.1973 'de Çanakkale doğdu. İlkokulu Çanakkale orta ve lise öğrenimini Çanakkale Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak 1991 yılında mezun oldu.Aynı yıl Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine başladı.1998 Yılında Cerrah Paşa Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu.

1998-­2004 tarihleri arasında Medline Acil Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de doktor ve yönetici olarak görev yaptı. 1 Ocak 2004'te Bozcaada Halk Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak göreve başladı.Temmuz 2007' den Aralık 2013'e kadar İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinden önce görevden istifa eden evli ve 2 çocuk babası olan Dr.Hakan Can YILMAZ CHP'den Bozcaada Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. 46,3'lük oy oranı ve adalıların 886 oyu ile Bozcaada Belediye Başkanı olarak seçildi. Dr. Hakan Can YILMAZ, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde 65,69'luk oy oranı ve adalıların 1348 oyu ile 2.kez Bozcaada Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Dr.Hakan Can YILMAZ

Sosyal demokrat bir birey olan Dr.Hakan Can YILMAZ göreve başladığından beri aldığı sorumluluğun bilinci ve Bozcaadalıların sevgisi ve inancıyla adayı daha yaşanılır bir hale getirmek için gerek alt yapı, gerek sosyal ,kültürel sportif alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla demokratik katılımlı bir yönetimin farkını ortaya koyarak ,tüm değerlere sahip çıkan Bozcaada'nın temsilcisi rolünü başarıyla üstlenmiş ve daha güzel ,daha özel bir

Bozcaada için var gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

BOZCAADA NEREDE?

Bozcaada veya eski adıyla Tenedos, Türkiye'nin üçüncü büyük, Ege Denizi'nde ise Gökçeada'dan sonra ikinci en büyük adası ve Çanakkale ilinin nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

Türkiye'nin (büyükşehir merkez ilçeleri hâriç) köyü olmayan tek ilçesidir. Yüzölçümü 40 km2, anakaraya uzaklığı 6 km'dir.

2022 yılı verilerine göre ilçe nüfusu 3.120'dir. İlçede kışları nüfus düşmekte, yazları ise tatilcilerle artmaktadır. Bağcılık, deniz turizmi ve rüzgâr santralleriyle ön plana çıkar. Bozcaada, Anadolu anakarasındaki Geyikli'deki Yükyeri limanından yaklaşık 4 deniz mili uzaklıkta ve Çanakkale Boğazı'nın girişine yakın bir konumdadır. Bozcaada kabaca üçgen şeklindedir. Alanı 39.9 km²'dir. Marmara Adası ve Gökçeada'dan (İmroz) sonra Türkiye'nin üçüncü büyük adasıdır.

Adanın en yüksek noktası 192 metre (630 ft) yüksekliğindeki Göztepe tepesidir. Bozcaada bölgesi, sekiz ila on kilometre kuzeydoğudaki Tavşan, Yılan, Orak ve Pırasa adalarının bulunduğu Bozcaada ve küçük takımadaları Karayer Adaları'nı kapsar. Jeolojik kanıtlar adanın anakaradan koparak kuzeydoğudaki tepelerin bulunduğu batıda düzlüklerden oluşan bir arazi oluşturduğunu gösterir. Adanın ortası, tarımsal faaliyetlere en uygun yerdir.

Güneybatı kesiminde küçük bir çam ormanı vardır. En batı kesimi tarıma uygun olmayan geniş kumlu alanlara sahiptir. Güneybatı kesiminde kuzeyden güneye akan çok sayıda küçük akarsu vardır. Tatlı su kaynakları ada için yeterli olmadığından su boru hattıyla anakaradan gelir.