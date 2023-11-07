Bozburun Geçici Deniz Hudut Kapısı Gelecek Sezona Kadar Kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Bozburun Geçici Deniz Hudut Kapısı, Ekim ayı Liman Güvenlik toplantısı kararı gereğince 5 Kasım itibari ile gelecek sezona kadar kapatıldı. Kapıdan 5 Kasım'a kadar 2 bin 579 yat ve 15 bin 161 kişi giriş çıkış yapmıştır.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Bozburun Geçici Deniz Hudut Kapısı Ekim ayı Liman Güvenlik toplantısı kararı gereğince 5 Kasım itibari ile gelecek sezona kadar kapatıldı.

Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na 9 millik mesafesi ile en yakın çıkış kapısı konumunda olması ile birlikte yat turizminde de önemli bir yere sahip olan ve 1 Mayıs'ta açılan, Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'ndeki Bozburun Geçici Deniz Hudut Kapısı'ndan 5 Kasım'a kadar ülkeye 2 bin 579 yat ve 15 bin 161 kişi giriş çıkış yaptığı belirtildi. - MUĞLA