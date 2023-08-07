Bozburun'da Liman ve Meydan Düzenlemesi Tamamlandı

Marmaris Belediyesi'nin mahallelerde yürüttüğü prestij projeler devam ediyor. Bu kapsamda Bozburun'da hayata geçirilen liman ve meydan düzenlemesi de turizm merkezine yeni bir çehre kazandırdı.

Marmaris Belediyesi, ilçenin her mahallesinde sorunları çözmek için çalışmaya devam ediyor. Merkeze en uzak mahallelerden olan Bozburun da yapılan çalışmaların ardından yepyeni bir görünüme kavuştu.

Bozburun'un çehresini değiştiren çalışmaların ilki yat bağlama iskelesinde yapılan revizyon oldu. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce 2021 yılında başlatılan ve yaz sezonu verilen ara nedeniyle 3 etap halinde yapılan yat bağlama iskelesindeki çalışmalar tamamlandı. Toplam 525 metre uzunluğundaki iskelede altyapı hattı, elektrik altyapısı, su tesisatı, panolar ve yat bağlama noktaları (mapa) ve üstyapı yenilendi.

Bozburun'da yapılan bir diğer çalışma ise Atatürk Meydanı'nda yapılan düzenleme oldu. Bölge halkının talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle 3300 metrekare alanlı meydanda eskimiş ve yıpranmış döşeme değiştirildi. Bölge halkının da şikayetlerine konu olan döşemenin yerine taş desen baskı beton uygulaması yapıldı. Taş desenler ortasına pusula şeklinde dekoratif göbekler yerleştirilerek farklı bir görünüm verildi.

Bozburun'un Marmaris için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizin en güzel ve en gözde noktalarından biri olan Bozburun'da göreve gelir gelmez birçok çalışmayı yaptık. Liman ve meydan bölgesinde yaptığımız çalışmalarla farklı bir çehre kazandırdık. Yepyeni bir çehreyle misafirlerimizi ağırlıyoruz. Daha yapacağımız çok iş var. Halkımızın talepleri doğrultusunda teker teker hepsini hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarımız da bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.