Bozbaş tarifi! Masterchef Köfte Bozbaş nedir, nasıl yapılır? Köfte Bozbaş için gerekli malzemeler! Köfte Bozbaş hangi yöreye ve ile ait bir yemek?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Köfte Bozbaş yapılması istendi. Peki Masterchef Köfte Bozbaş nasıl yapılır? Köfte Bozbaş için gerekli malzemeler nelerdir? Köfte Bozbaş yemek tarifi! Köfte Bozbaş nasıl yapılır? Köfte Bozbaş hangi yöreye aittir? Köfte Bozbaş yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Köfte Bozbaş tarifi oldu. Peki en güzel Köfte Bozbaş yemek tarifi nasıldır? Köfte Bozbaş yemeği nasıl yapılır? Köfte Bozbaş için gerekli malzemeler nelerdir? Köfte Bozbaş nasıl yapılır? Köfte Bozbaş için gerekenler neler?

BOZBAŞ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı lepe

250 gr kemiksiz et

1 yemek kaşığı margarin

1 kahve kaşığı sarıkök

3 ortaboy patates

1 ortaboy soğan

BOZBAŞ NASIL YAPILIR?

İnce ince kıyılmış soğan ve yağ tencerede kavrulur. Su eklenir. Daha sonra kuşbaşından büyük parça etler, lepe, 5-6 parçaya bölünmüş patates suya ilave edilir. Kaynatıp patatesi, eti pişince sarıkökü, tuzu eklenerek ateşten alınır.

KÖFTELİ BOZBAŞ HANGİ YÖREYE AİT?

Bozbaş, Iğdır-Kars yöresine ait bir yemektir.