Bağışıklık sisteminin kuvvetlendiren boza darı, mısır veya bulgurla hazırlanabilen geleneksel bir Türk içeceği Şahsına münhasır bu içecek, zengin besin değeri ve olası sağlık faydaları ile kış aylarının soflarının vazgeçilmezi oluyor. Vatandaşlar ise Boza nedir? Boza nasıl yapılır? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. Peki, kış mevsiminde sofralarımızın vazgeçilmez içeceği Boza nedir? Boza nasıl yapılır? Bozanın malzemeleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kış içecekleri denildiğinde ilk akla gelen içeceklerden olan bozanın sıcacık leblebi ve tarçınla uyumu gönüllere taht kuruyor. Bozanın içerisinde yer alan vitaminler birçok hastalığa karşı şifa dağıtıyor. Vatandaşlar ise Boza nedir? Boza nasıl yapılır? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. Peki kış mevsiminde sofralarımızın vazgeçilmez içeceği Boza nedir? Boza nasıl yapılır? Bozanın malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

BOZA NEDİR?

Boza darı, mısır veya bulgurla hazırlanabilen geleneksel bir Türk içeceği… Başka hiçbir içeceğe benzemeyen bozanın tarihi 8-9 bin yıl öncesine, Mezopotamya'ya dayanır. Osmanlı döneminde sıkça tüketilen boza "Bozahane" adı verilen yerlerde üretilirken sonrasında Ortadoğu, Orta Asya, Balkan ve Afrika ülkelerinde de üretilmeye başladı. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde 17. yüzyıl ortalarında İstanbul'da 300'den fazla bozacı dükkânının bulunduğundan, bu dükkânlarda 1100 kadar bozacının çalıştığından bahsediyor. Geçmişte boza, içine pekmez, tarçın, karanfil, zencefil ve hindistan cevizi, Kakao, siyah çikolata eklenerek içilirken, günümüzde çoğunlukla tarçın ve sarı leblebiyle tüketiliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan boza 7 den 70 herkes tarafından sıklıkla tüketiliyor.

BOZA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

3 su bardağı bulgur

2 kahve fincanı kadar pirinç

3 su bardağı toz şeker

Maya

Yapılışı:

Bulgurlarınızı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün ıslattığınız bulgurların üzerine pirinçleri de ekleyip haşlayın. Haşlanma işlemi bittikten sonra mikser yardımı ile iyice ezin ve daha sonra süzgeç ile süzün. Hazırlamış olduğunu karışımı bir tencere ye aktarın ve kısık ateşe koyun. Üzerine şekeri ilave edin. Eriyinceye kadar karıştırıp daha sonra ocaktan alın. Oda sıcaklığında soğumaya bıraktığını bu karışımı arada bir karıştırarak topaklanmasını önleyebilirsiniz. Karışım ılık hale gelince içine suda ezdiğiniz mayayı ilave edin ve ağzını kapatın. Tahmini 25 derecelik bir sıcaklıkta 2-3 gün saklayın. Ancak arada karıştırmak için açabilirsiniz. Eğer 3 gün sonra göz göz olmuşsa bozanız hazır demektir.