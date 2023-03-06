Gün içerisinde yaşam kalitenizi düşürebilecek derecede ağrıya sebep olan boyun fıtığı belirtileri nelerdir ve boyun fıtığı kendi kendine geçer mi soruları araştırılıyor. Boyun fıtığı tedavisi nasıl olur ve belirtileri neler olduğu merak ediliyor. Boyun fıtığı; zorlama ve ağır kaldırmakla ortaya çıktığı gibi büyük ölçüde stresle beraber gelen sinir kasılmaları da boyun fıtığına neden olur. Peki, Boyun fıtığı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? Boyun fıtığı kendi kendine geçer mi?

Boyun fıtığı belirtileri arasında en çok merak edilen baş ağrısına sebep olup olmadı yönünde. Boyun fıtığı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur ve boyun fıtığı kendi kendine geçer mi soruları merak ediliyor.Boyun fıtığı tedavisi nasıl olur ve belirtileri neler olduğu araştırılıyor.Boyun fıtığı kendi kendine geçer mi sorusuna yanıt aranıyor. Boyun fıtığı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? Boyun fıtığı kendi kendine geçer mi? Detaylar haberimizdedir…

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Boyun fıtığı; boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu oluşan hastalıktır. Omuriliğe ve kola uzanan sinirlere baskı yapar. Omurların arasında boynun hareketi sağlayan diskler; iki kemik dokunun birbirine temas etmesini engellerken aynı zamanda omurga yani kemiklerin üzerine binen yükü de azaltır.

Omurganın boyun kısmı, boyun omuru olarak adlandırılan yedi adet kemikten oluşuyor. Omurların arasında da, boynun hareketlerini sağlayan "disk"ler yer alıyor. Diskler, içerdiği su ve kollajen yapı sayesinde omurga, yani kemiklerin üzerine binen yükü azaltıyor. Aynı zamanda, iki kemik dokunun birbirine temas etmesini de engelliyor. Boyun yeterince korunmadığı durumlarda disk dokusunun suyunu kaybedip sert bir hal alması ise boyun fıtığını oluşturuyor. Yani dejenere olan disk dokusu boyun fıtığı başlangıcı demektir. Disklerin içinde bulunan yumuşak yapının ya da kemiklerin doğal yapısının bozulması ile kola veya omuriliğe giden sinirlerin üzerine binen baskı hastalarda boyun fıtığı belirtilerinin başlamasına sebep oluyor.

Boyun fıtığında kesin tanının konulabilmesi için ayrıntılı nörolojik muayene gerekir. Uygun radyolojik incelemeler ve gerekli olan durumlarda ise uygulanan sinir elektrosu tetkiki yani EMG yeterlidir.

Ellerinizi güçsüz hissediyorsanız, boynunuz ve çevresi ağrıyorsa yüksek ihtimal boyun fıtığı belirtileri ile karşı karşıyasınız. Peki boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELER?

-Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık

-Enseden kollara bazen de göğse ve sırta yayılabilen ağrı

-Kollar ve ellerde uyuşma hissi

-Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar

-Kol ve ellerde kas gücü azalması

- Ağrı özellikle gece uykuda aşırı artış gösterir.

BOYUN FITIĞI NEDEN OLUR?

Boyun fıtığı; uzun süre bir yerde oturmak ( masa başında, televizyon karşısında ve araçta uzun süre oturma gibi), sağlıksız oturuş şekilleri, ağır kaldırma, kontrolsüz yapılan spor, boynu kütletmek, klima altında uzun süre kalmak, ıslak saçla durmak, genetik faktörler,ani ve ters hareketlerde bulunup omurlardaki disk zedelenmesinden olur.

BOYUN FITIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Boyun fıtığı; yapısal özelliklere, genetik faktörlere ve sigara kullanımına bağlı olarak görülebilir.

Özellikle genç yaşlarda sigara kullanımında bulunan kişilerde boyun yapısının kısa sürede bozulduğunun gözlemlendiğini söyleyen doktorlar, sigara kullanımına başladıktan sonra 5 yıl içerisinde boyun fıtığı vakalarıyla karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Boyun fıtığı sonradan gelişen bir hastalık olduğu gibi genetiğe de bağlı bir hastalıktır. Ailede boyun fıtığı vakaları varsa diğer kişilerin boyun fıtığı olma riski fazla oluyor. Bu kişilerin yastık seçimlerinde dikkatli olması, ortopedik yastık tercih etmeleri gerekiyor.

Boyun fıtığı yapısal özelliklere bağlı da ortaya çıkabiliyor. Boynu uzun ve ince olan kişiler, boynu kısa olan kişilere oranla daha fazla risk altındadır. Bunun nedeni ise uzun ve ince boyuna sahip olan kişilerin kas yapılarının daha zayıf olmasıdır.

BOYUN FITIĞI BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Ense kaslarının kasılmasına neden olan boyun fıtığı, baş ağrınızın sebebi olabilir. Baş ağrıları genelde uykusuzluk, stres, göz hastalıkları, sinüsler ya da genetik hastalıklardan kaynaklanabileceği gibi, boyun fıtığı belirtileri arasında da karşınıza çıkabilir. Bu durumda ağrınızı hafifletecek bir ılık banyo yapmanız Beyin-Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanlarınca tavsiye edilir.

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Boyun fıtığı belirtileri ile karşılaşan kişi önce doktora gidip gerçekten boyun fıtığı olup olmadığına baktırmalıdır. Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra boyun fıtığı tedavisine geçilir. Hastalığın durumuna göre ağrı kesici hap, kas gevşetici krem ve evde egzersiz önerilir. Ağrılar ve elde hissedilen güçsüzlük geçmemişse tedavi sürecine fizik tedavi dahil edilir. Tüm bu yöntemlerin işe yaramadığı durumda ise ameliyat devreye girer.