Kurban Bayramı, Müslümanlar arasında büyük öneme sahip olan dini bir bayramdır. Bu dönemde, inananlar kendilerine verilen nimetleri paylaşmak ve ibadetlerini yerine getirmek için kurban keserler. Peki, Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Kurbanlık nasıl olmalı? Kurbanlık şartları nelerdir? Hangi hayvanlar kurban edilebilir?

Kurbanlık hayvan seçimi ise bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu yazıda, "Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?" sorusunu cevaplayacak ve kurbanlık hayvanın sahip olması gereken şartları ele alacağız. Kurban seçerken farklı durumlar karşısında Kurbanlık şartları merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Kurbanlık nasıl olmalı? Kurbanlık şartları nelerdir? Hangi hayvanlar kurban edilebilir?

KURBANLIK NASIL OLMALI?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi', V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 399-404).

BOYNUZU KIRIK HAYVAN KURBANLIK OLUR MU?

Kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.

Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi (Tirmizî, Edâhî, 9; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 159), küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.

MEMELERİ KUSURLU OLAN HAYVAN KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?

Hayvandan beklenen bir menfaati tümüyle yok eden veya hayvanın güzelliğini ortadan kaldıran kusurlar, onun kurban olmasına engeldir. Buna göre ister doğuştan ister sonradan memelerinin yarısı olmayan hayvan kurban olmaz. Aynı şekilde bir hastalığa dayalı olarak memelerinin yarısının sütü kesilen hayvan da kurban olmaz. Fakat bir hastalığa bağlı olmaksızın sütü kesilen hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 368; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 469, 470).