Böylesi görülmedi! İrlanda'nın EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilginç bir maç bizi bekliyor. İrlanda Milli Takımı'nın EURO 2024'e katılabilmesi için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor. İrlanda, Hollanda'ya yenilirse Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve turnuvaya katılma şansı yakalayacak. Bu durum, UEFA kurallarındaki değişiklikten kaynaklanıyor.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kasım ayında Hollanda ile İrlanda arasında oynanacak ilginç bir maça sahne olacak. İrlanda'nın EURO 2024'e katılması için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada bulunan İrlanda'nın son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmadı. Ancak İrlanda'nın turnuvaya katılabilmesi için bir şansı daha var, o da 18 Kasım'da oynanacak maçta Hollanda'ya yenilmek.

KAYBETMELERİ GEREKİYOR

Talksport'un haberine göre, bu tuhaf duruma UEFA kurallarındaki değişiklik neden oldu. İrlanda, gelecek ay B Grubu'nda oynayacağı maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve buradan turnuvaya katılma şansı ortaya çıkacak.

EURO 2024'E, İRLANDA NASIL KATILIR?

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor. Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

UEFA DEVREYE GİREBİLİR

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın kasım ayında Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak. UEFA'nın durum karşısında ekstra bir play-off oynatma ihtimali üzerinde duruluyor.