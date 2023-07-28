Böyle de şaka yapılmaz ki! Uyuyan eşinin adeta aklını aldı

Bir genç kadın, gece uykusunda aniden uyanarak garip hareketler yapmaya başladı. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran eşi, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu olağan dışı durum, çiftin gecesini kabusa çevirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde genç kadın gece uyurken aniden uykudan uyanarak garip hareketler yapmaya başladı. Durum karşısında şaşkına dönen koca ne yapacağını şaşırdı.

"YAZIK ADAMCAĞIZA"

O anları saniye saniye kaydeden kadın sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar o videoya adeta yorum yağdırdı. Gönderinin altına "Böyle de şaka yapılmaz ki", "Yazık adamcağıza," "Oyunculuk oscarlık" şeklinde yorumlar yapıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.