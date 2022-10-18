Ülkemizde bulunan ilçelerin konumları merak ediliyor. Merak edilenler arasında ise Boyabat var. İsmini ilk duyduğumuz yerlerin nereye bağlı olduğunu merak eder ve arama motorlarında aratırız. Peki, Boyabat nerede? Boyabat nerenin ilçesi? Boyabat nereye bağlı? İşte Boyabat hakkında merak edilenler...

Boyabat nerede? sorusu araştırılıyor. İsmini ilk duyduğumuz yerlerin nereye bağlı olduğunu merak eder ve arama motorlarında aratırız. Bu yerlerden bir tanesi de Boyabat'dır. Boyabat nerede? sorusu sıklıkla aratılıyor. Peki, Boyabat nerede? Boyabat nerenin ilçesi? Boyabat nereye bağlı?

BOYABAT NEREDE?

Boyabat, Sinop iline bağlı, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilçedir. İsmi (Boy-Abat) geniş, düz bakımlı arazi anlamına gelmektedir. Boy, uzunluk, kabile, soy, aşiret; abat, mağrur ya da imar edilmiş anlamına gelse de, bir zamanlar İslam ve Hristiyan dünyasının sınırında bir "Serhat boyu kalesi" olduğundan adının Boy-Abad olarak yerleştiği sanılmaktadır. Bir başka söylentiye göre de ismi "Uzun ova" anlamındadır.

İlçenin MÖ 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. İlçeyi ilk kuranların Kaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya (M.Ö. 590), Pers (M.Ö. 548), Makedonya (M.Ö. 330), Pontus (M.Ö. 300), Roma (M.Ö. 60), Bizans (M.S. 390) egemenliklerine girmiştir. M.Ö. 300 ve M.Ö. 60 arası Pontus Krallığı'nın batı, değişik Yunan, Makedon devletlerinin ve daha sonra Roma imparatorluğu'nun batı sınırı olarak hizmet gören ve şehre hakim büyük bir kayalık tepe üzerine o dönemde inşa edildiği tahmin edilen, Boyabat Kalesi zaman içinde şehrin öneminin artmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Boyabat'ın ilk defa Türklerin eline geçmesi 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine girmesi ise Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum İmparatorluğu'nu teslim almasıyla gerçekleşmiştir. 1924 yılında il olan Sinop'a bağlanarak Şehrin en büyük ilçesi konumuna gelmiştir. İlçede Osmanlı Devleti'nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet döneminde Sinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.

BOYABAT'IN KONUMU

Boyabat; doğuda Durağan, batıda Hanönü-Taşköprü, kuzeyde Ayancık-Sinop Gerze ve Erfelek, güneyde Saraydüzü - Kargı İlçeleriyle çevrilidir. Arazi 2., 3., 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arazi, yüksek dağ dizilerinden oluşmuştur. Çöküntüler ve sel yarıkları da dikkati çekmektedir. İlçeden Kızılırmak'ın kolu olan Gökırmak geçmektedir.

BOYABAT'IN NÜFUSU

Şehir nüfusunun çoğunu zamanında köylerden veya şehir merkezinden göç eden ve emeklilik sonrası geri dönen kesim oluşturur. 2000'li yıllardan sonra ilçe belediyesi şehirde gelenekselleşen panayırın yanına tiyatro festivalini de ekleyerek şehirdeki kültürel etkinlikleri arttırmaya çalışmaktadır.