Boyabat Belediye Başkanı neden istifa etti? Şefik Çakıcı neden istifa etti?

SİNOP'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gelişme sonrası Şefik Çakıcı neden istifa etti ve Boyabat Belediye Başkanı neden istifa etti konuları araştırıldı.

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin, "Gece- gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı fakat ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden sahte hesap ve kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.