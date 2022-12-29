Son zamanlarda birçok sosyal medya platformu üzerinde duyulan ve insanların dikkatini çeken konulardan bir tanesi de Boy uzatma ameliyatı oluyor ve bu nedenle Boy uzatma ameliyatı yapılıyor mu? Boy uzatma ameliyatı gerçek mi? Soruları merak ediliyor. Peki, Boy uzatma ameliyatı yapılıyor mu? Boy uzatma ameliyatı gerçek mi?

Boy uzatma ameliyatı yapılıyor mu? Sorusu, son zamanlarda birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Konuya ilişkin merak edilen ve araştırılan bir diğer soru ise Boy uzatma ameliyatı gerçek mi? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Boy uzatma ameliyatı yapılıyor mu? Boy uzatma ameliyatı gerçek mi? Sorularını yanıtladık. Peki, Boy uzatma ameliyatı yapılıyor mu? Boy uzatma ameliyatı gerçek mi?

BOY UZATMA AMELİYATI YAPILIYOR MU?

Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı. Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı. Daha sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Boy uzatma ameliyatı yapılıyor mu? Sorusu merak edildi.

BOY UZATMA AMELİYATI GERÇEK Mİ?

Boy uzatma ameliyatı gerçek ve mümkün bir ameliyattır. Sağlık sorunları ya da estetik gibi farklı nedenlerle bacak uzunluğunu artırmak için yapılan ortopedik bir cerrahi işlemdir.