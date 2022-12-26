Boxing Day nedir, ne anlama geliyor? Boxing Day ne demek? Premier Lig Boxing Day maçları nedir? Hediyeleşme günü neden boks günü olarak geçiyor?

Premier Lig'de bugün Boxing Day maçları oynandı. Maçların ardından futbol severler, Boxing Day nedir, ne anlama geliyor? Premier Lig Boxing Day maçları nedir? Hediyeleşme günü neden boks günü olarak geçiyor? merak etti. Peki, boks günü nedir? Boxing day ne demektir?

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BOXİNG DAY NE DEMEK?

Hediyeleşme günü (Boxing Day), Noel Günü'nden sonra İngiltere vb. ülkelerde kutlanan bir bayramdır. Yoksullara hediye vermek için bir tatil olarak ortaya çıkmasına rağmen, bugün Hediyeleşme günü öncelikle bir alışveriş tatili olarak biliniyor. Büyük Britanya'da doğdu ve daha önce Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasını oluşturan bir dizi ülkede kutlandı. Hediyeleşme Günü ayrıca Katolik tatil Aziz Stephen Günü ile eşzamanlıdır.

Neden Hediyeleşme Günü (Boks Günü) deniyor?

Hediyeleşme Günü (Boxing Day), adını Kraliçe Victoria'nın 1800'lerde tahta çıkmasıyla almıştır ve boks sporuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu isim, zenginlerin fakirlere vermek için hediyeler topladığı bir zamandan geliyor.

Hediyeleşme Günü geleneksel olarak hizmetçilerin izin günüymüş - efendilerinden özel bir Noel kutusu aldıkları bir gün. Hizmetçiler ayrıca Noel kutularını ailelerine vermek için Noel Günü'nde eve giderlermiş.

26 ARALIK 2022 PREMİER LİG BOXİNG DAY MAÇLARI

15:30 - Brentford-Tottenham

15:30 - Brentford - Tottenham

18:00 - Crystal Palace - Fulham

18:00 - Leicester City - Newcastle

18:00 - Southampton - Brighton

18:00 - Everton - Wolverhampton

20:30 - Aston Villa - Liverpool

23:00 - Arsenal - West Ham United