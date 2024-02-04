4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bournemouth - Nottingham Forest maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bournemouth - Nottingham Forest CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir?

BOURNEMOUTH - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 17:00'de Bournemouth'da, Vitality Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

BOURNEMOUTH - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bournemouth - Nottingham Forest maçı beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, Bein Sports beIN Connect de numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Maçın yayın bilgileri, maç gününe yakın bir tarihte resmi spor kanallarının yayın akışları veya kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilebilir. Futbolseverler, bu önemli Premier Lig karşılaşmasını beIN Sports Tod TV veya Bein Sports beIN Connect üzerinden takip ederek heyecan dolu anlar yaşayabilirler.