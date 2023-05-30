BOTAŞ satılıyor mu? BOTAŞ satılacak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim süreci, CHP ile imzalanan protokol, sığınmacılar ve seçim sonrası süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan özelleştirme ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki, BOTAŞ satılıyor mu? BOTAŞsatılacak mı?

BOTAŞ SATILACAK MI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonrası değerlendirme toplantısında, "Seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan için bu galibiyet, bir Pirus Zaferi'dir. Bir diğer ifadeyle galibiyet gibi görünen mağlubiyettir. Tüm kaynakları yanlış kullanarak geldiği bu noktada ekonomiyi gireceği büyük türbülanstan çıkarma görevi Sayın Erdoğan'ın üzerindedir. Ancak üzülerek söylüyorum ki AKP hükümeti, Erdoğan bunu başaramayacaktır ve Türk milletinin son varlıklarını BOTAŞ'ı, Türk Hava Yolları'nı, Devlet Demiryolları'nı satmaya hazırlanmaktadır. Açıkçası Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir ve Anadolu üzerinde sadece milletimiz, o da sığınmacıların belirleyeceği çerçevede yaşamaya başlamıştır" dedi.

Konuya ilişkin Özdağ'a yanıt olarak henüz açıklama gelmedi.