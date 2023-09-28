BOTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yedi yıldan uzun süredir yürüten Burhan Özcan, görevinden ayrıldı. Vatandaşlar ise soruyor BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan kimdir, kaç yaşında, emekli mi oldu? İşte detaylar…

BOTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yedi yıldan fazla bir süredir sürdüren Burhan Özcan, görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili ayrıntılar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan kimdir, kaç yaşında, emekli mi oldu? İşte detaylar…

BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EMEKLİ Mİ OLDU?

1987 yılında Türkiye Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda iş hayatına başladı. 1995-2006 yılları arasında operasyon mühendisi olarak başladığı İGDAŞ'ta, farklı pozisyonlarda ve son olarak Anadolu Bölge Müdürü olarak devam etti.

2006-2013 yılları arasında AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de Genel Müdür olarak Türkiye'de pek çok şehre doğalgazın ulaştırılmasında ve yaygınlaştırılmasında aktif rol oynadı. 2016 yılına kadar BAŞKENTGAZ'da ( Doğal Gaz Dağıtım ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ) Genel Müdür olarak çalıştı.

21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı (BOTAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış ve halihazırda bu görevi yürütmeye devam etmekteydi. Özcan, emekliye ayrıldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

BOTAŞ Resmi Twitter Hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21.05.2016 tarihinden itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan ÖZCAN, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır. Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına; bugüne kadar sektöre ve Ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir."