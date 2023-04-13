Bot takipçi nedir? Bot profil ne demek?

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Teknoloji gündeminin değişmeyen konularından olan bot hesap kavramı son günlerde ülke gündeminde de sık sık konuşuluyor ve gündem oluyor. Peki, Bot hesap nedir? Bot hesap ne demek?

BOT HESAP NEDİR?

Bot hesap, gerçek profiller gibi görünen ancak aslında bir algoritma tarafından yürütülen otomatik sosyal medya hesaplarına deniyor. İngilizce "robot" kelimesinin kısaltılması.

Bot hesap konusu son yıllarda çevrimiçi kamusal tartışmalardaki rolleriyle ele alınsalar da, internet sadece kötü niyetli botları barındırmıyor. Daha doğrusu bilgisayar programları kategorik olarak "kötü niyetli" olmak zorunda değil. Otomatik olarak şiir, fotoğraf ya da hava durumu paylaşan bot hesaplar da var.

Kanadalı yayıncı CBC'in, Ekim 2019'daki seçimler sırasında, insanların sahte haberlerle ilgili sorularını otomatik olarak yanıtlamasına yarayan anlık sohbet hizmeti de bir diğer iyi bot örneği. Twitter otomatik paylaşım yapan bot hesapları etiketlemeye başlayacağını ve bu uygulamayı küçük bir kullanıcı kitlesiyle birlikte denemeye başladığını duyurdu. Uygulama şimdilik deneme aşamasında ve yalnızca 'iyi' botları kapsıyor.

Kaynak: Teyit.org