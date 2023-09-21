Boşuna Devler Ligi demiyorlar! Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Arsenal'in gollerini Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus ve Martin Odegaard attı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-0'lık net skorla devirdi.
ARSENAL 4 ATTI
Ev sahibi Arsenal'in gollerini 8. dakikada Bukayo Saka, 20. dakikada Leandro Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Martin Odegaard kaydetti ve takım liderlik koltuğuna oturdu.
GELECEK MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Arsenal, Fransız ekibi Lens'e konuk olacak. PSV Eindhoven, Sevilla'yı ağırlayacak.
Kaynak: Haberler.com / Futbol