Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, ATAŞEHİR'de Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay dün akşam saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bostancı köprüsünden kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü otomobilinden indi. Otomobil sürücüsü aracındaki hasarı ve beton parçalarının düştüğü köprüyü cep telefonu kamerasına kaydetti.