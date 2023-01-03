Bostancı- Dudullu metrosu ne zaman açılacak? Bostancı- Dudullu metrosu hangi duraklardan oluşacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce müjdesini verdiği Bostancı–Dudullu metrosunun açılışına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar yeni metro hattının ne zaman açılacağını ve hangi duraklatan geçeceğini ve yolculuk sürecini merak ediyor. Peki, Dudullu - Bostancı metro hattı ne zaman açılacak? Dudullu -Bostancı metrosu hangi duraklatan oluşacak? Dudullu -Bostancı metro hattının yolculuk süresi ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılının başında finansman yetersizliği nedeniyle kapatılan Bostancı - Dudullu metrosunun 2023'ün ilk gününde yeni yıl hediyesi olarak İstanbul'a kazandırılacağını duyurmuştu. Bunun ardından vatandaşlar Dudullu -Bostancı metro hattının ne zaman açılacağını ve hattın durakların araştırlıyor.Peki, Dudullu - Bostancı metro hattı ne zaman açılacak? Dudullu - Bostancı metrosu hangi duraklatan oluşacak? Dudullu -Bostancı metro hattının yolculuk süresi ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

BOSTANCI DUDULLU METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bostancı Dudullu Metrosunun açılış tarihi 6 Ocak olarak duyuruldu. Metronun açılış töreni, 6 Ocak Cuma günü saat 11.00'da Bostancı İstasyonunda gerçekleşecek.

BOSTANCI DUDULLU METROSU HANGİ DURAKLARDAN OLUŞACAK?

Anadolu Yakası'ndaki ulaşımda önemli bir yere sahip olan hattın detaylarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından açıkladı. 2016 yılında başlanan ve açılışına sayılı günler kalan M8 metrosunun 13 durağı şu şekilde sıralandı; Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşe Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller. Hattın toplam yolculuk süresi ise 21 dakika olacak.

Metronun ayrıca Üsküdar - Çekmeköy, Kadıköy - Tavşantepe ve Marmaray ile bağlantısı da olacak. Toplam uzunluğu 14.3 kilometre olan metro hattı tek yönde 45 bin yolcuya hizmet verecek.