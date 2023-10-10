Bostancı'da LPG'li Araçta Çıkan Yangın Korkuttu

Bostancı'da bir LPG'li araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bostancı'da LPG'li bir araçta çıkan yangın, kısa sürede alev topuna döndü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde Bostancı minibüs yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle LGP'li bir araç yanmaya başladı. Çıkan yangın kısa sürede arabanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL