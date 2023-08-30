BOSS4 İnşaat'ın İstanbul Zeytinburnu'nda hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi 'Alya Konutları Merkezefendi' tamamlandı

BOSS4 İnşaat'ın İstanbul Zeytinburnu'nda hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi "Alya Konutları Merkezefendi"nin satış ofisinin ardından örnek dairesi de tamamlandı.

Şirket açıklamasına göre, toplam 150 metrekare büyüklüğündeki "Alya Konutları Merkezefendi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin örnek dairesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Zeytinburnu'nda ulaşım ve konum açısından önemli bir lokasyonda yer alan "Alya Konutları Merkezefendi", 252 bağımsız bölümün dönüştürüldüğü bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSS4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, tüm projelerinde olduğu gibi "Alya Konutları Merkezefendi Projesi"nde de güvenli yaşamın ön plana çıktığını belirterek, projenin deprem güvenli ve yüksek konfor standartları dikkate alınarak inşa edildiğini ifade etti.

Projenin hızlı bir şekilde yükselerek belli bir seviyeye geldiğini aktaran Akkuş, "Projemiz bittiğinde toplam 12 blokta 467 konut 15 ticari birimden oluşacak olan bu projemizde her projemizde olduğu gibi 'önce insan önce güvenlik' dedik. Projelerimiz 2019 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine göre projelendirilerek inşa ediliyor. 2013 yılından bu yana konut üretiyoruz ve konutlarımızın sağlamlığını üretimin her adımında belgelendiriyoruz. Projemizin satış ofisinin tamamlanarak hizmete açılmasından sonra şimdi de örnek dairemizi tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Alya Konutları Merkezefendi Projesi'nde daireler 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks olmak üzere ve aile konseptine uygun olarak planlandı. Yaklaşık 24 bin 320 metrekare alan üzerinde aile konseptine uygun planlanan projede kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, buhar odası, fitness, basketbol ve futbol sahası, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, kafe alanları, 7x24 güvenlik ve kapalı otopark da yer alıyor.

Dairelerin yüzde 90'ının balkonlu olarak tasarlandığı projede peyzaj alanı ve yeşil ortak alanlar ön planda tutuldu. Projenin en önemli özelliklerinden biri de blokların oval şekilde konumlanması ve orta alanın tamamen peyzaja bırakılması. Yürüyüş alanları, oyun alanları, sosyal tesisler proje alanının yüzde 30'unu oluşturuyor.

E-5 Karayolu'na 3 kilometre, Cevizlibağ metrobüse 3 dakika, tramvaya 2 dakika, Kazlıçeşme Marmaray ve Avrasya Tüneli'ne 8 dakika, Esenler Otogarı'na 5,3 kilometre, Yenikapı'ya 5 kilometre, Fişekhane'ye 4,9 kilometre, Veliefendi Hipodromu'na 6,2 kilometre ve Ataköy Marina'ya 11 kilometre mesafede bulunan proje, özel eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve alışveriş merkezleri ile çevrili bulunuyor.