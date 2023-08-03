Boss4 İnşaat'ın Alya Dolunay Projesi'nde Teslimat Başladı

Boss4 İnşaat tarafından Beylikdüzü'nde geliştirilen Alya Dolunay projesinde dairelerin teslimatı başladı. Proje, 108 daire ve 12 ticari alandan oluşuyor ve geniş sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor.

Boss4 İnşaat'ın karma bir proje olarak geliştirdiği Alya Dolunay'da teslimat başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boss4 İnşaat tarafından Beylikdüzü'nün en çok değerlenen bölgelerinden Atatürk Bulvarı'nda konumlanan "Alya Dolunay" projesinde daireler teslim edilmeye başladı.

Temelleri 2020'nin sonunda atılan ve kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen "Alya Dolunay"da 80 daire dönüştürülerek tamamlandı. Toplam 5 bin 56 metrekarelik alan üzerinde iki blokta 108 daire ve 12 ticari alandan oluşan "Alya Dolunay"da, büyüklükleri 183 ila 357 metrekare arasında değişen 3+1 ve 5+2 dubleks olmak üzere daire tipleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Alya Dolunay'ın Beylikdüzü'nün merkezindeki konumu ve üst düzey donanımı ile örnek bir proje olduğunu belirtti.

Alya Dolunay'ın çevredeki kentsel dönüşüm projelerine prestij kattığını aktaran Akkuş "2021 yılında start verdiğimiz projelerimizden biri olan 'Alya Dolunay' hem ticari hem de konut projesi olarak bölgeye vizyon kazandıran bir proje oldu.

Projelerimizi söz verdiğimiz zamanda ve hatta zamanından önce teslim ediyoruz. Geçtiğimiz ay da 12 lüks villadan oluşan 'Alya Bella' projemizi tamamlayarak teslim etme aşamasına getirdik. Hemen ardından şimdi de 'Alya Dolunay'ı teslim ediyoruz. Yatırımcısına hem güvenli, hem konforlu, hem de kazandıran projeler sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geniş daire seçenekleri ve dükkanlarıyla hem konut hem de ticari alanda tüm ihtiyaçlara cevap veren Alya Dolunay geniş peyzaj alanı, kapalı havuz, spor salonu, etkinlik-toplantı odası, Türk hamamı ve saunadan oluşan sosyal dolanı alanları ile de dikkati çekiyor.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin yanı başında yer alan proje, civardaki alışveriş merkezleri, hastane ve eğitim kurumları ile ulaşım noktalarına yürüme mesafesinde yer alıyor.