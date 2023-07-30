Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tatillerini tamamlayan Bosna Hersekli turistlerin İstanbul'dan sonraki durağı Edirne oldu. Turistler, tarihi noktaları dolaşmanın yanı sıra alışveriş yaparak da esnafa katkı sağladı. Edirne'ye gelen Bosna Hersekli turistler, özellikle Selimiye Camii'ne hayran kaldı. Turistler, Türkiye'nin güzelliklerini anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine davet etti.

Boşnak turistlerin alışveriş rotası Edirne oldu

Edirne'yi ziyaret beden Bosna Hersekli turist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etmek istiyor

EDİRNE - Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tatillerini tamamlayan Bosna Hersekli turistlerin İstanbul'dan sonraki durağı Edirne oldu.

Yaz tatillerini geçirmek üzere tur otobüsleri ile geziye çıkan Bosna Hersekli turistler, dönüş yolunda Edirne'de mola verdi. Kente geldikten sonra tarihi noktaları dolaşan turistler, yaptıkları alışverişlerle esnafa da katkı sağladı. İstanbul'dan sonra Edirne'ye gelen Bosna Hersekli turistler, özellikle Selimiye Camii'ne hayran kaldı. Tarihi noktaları dolaşan turistler, daha sonra ise alışverişlerini yaparak tur otobüsünün bulunduğu noktaya geldi.

Bosna Hersek'in Travnik kentinden gelen turist kafilesi önce İzmir ve İstanbul'dan sonra mola verdikleri Edirne'de bol bol alışveriş yaparak ülkelerine döndüler. Edirne'den özellikle baklava, helva, zeytinyağı ve tekstil ürünleri alan Bosnalı vatandaşlar, Türkiye'nin çok güzel olduğunu anlattı.

Travnik şehrinden gelen Hasan Belegıç, "Ülkeniz çok güzel 10 günlük tatile geldik ailece, önce İzmir'e denize gittik. Yemekler çok güzel,hava deniz her şey çok güzel. Bugün Edirne'de önce Selimiye Camii'nde namazımızı kıldık. Biraz alışveriş yaptık baklava, helva ve bir şeyler daha aldık, Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Ailece tatil yaptıklarını söyleyen Amela Belegıç, "Burada her şey çok güzel ve uygun İlk defa geldiğimiz Türkiye çok güzel. Yine geleceğiz ülkenizi çok sevdik. Türk insanını çok seviyoruz. Giyecek ve yiyecek biraz bir şeyler aldık" dedi.

Selimiye Camii ziyareti sırasında Müslüman olduğunu söylemesi sonrası camideki yetkilinin kendisine Kuran-ı Kerim hediye ettiğini belirten Presta Cıpka, kendilerine teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ediyorum"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ını çok dürüst ve iyi bir insan olduğunu belirten Cıpka, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Erdoğan'ı özellikle ülkemize ve evime davet ediyorum. O çok düzgün ve iyi bir insan ülkemize geldiğinde özellikle evime misafir olmasını istiyorum" dedi.

Edirne'den yaptıkları alışverişleri ve eşyalarını bagaja yerleştiren Bosna Hersekli turistler, daha sonra tur otobüsüne binerek kentten ayrıldı.