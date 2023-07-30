Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tatillerini tamamlayan Bosna Hersekli turistler, İstanbul'dan sonra Edirne'yi ziyaret etti. Turistler, kentin tarihi alanlarını gezdi ve alışveriş yaptı. Özellikle Selimiye Camii'ne hayran kalan turistler, Edirne'den baklava, helva, zeytinyağı ve tekstil ürünleri aldılar. Bir turist ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine davet etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tatillerini tamamlayan Bosna Hersekli turistlerin İstanbul'dan sonraki durağı Edirne oldu.

Yaz tatillerini geçirmek üzere tur otobüsleri ile geziye çıkan Bosna Hersekli turistler, dönüş yolunda Edirne'de mola verdi. Kentin tarihi alanlarını dolaşan turistler,

bol bol alışveriş de yaptı. İzmir ve İstanbul'dan sonra Edirne'ye gelen Bosna Hersekli turistler, özellikle Selimiye Camii'ne hayran kaldı. Bosna Hersek'in Travnik kentinden geldikleri öğrenilen turistler, özellikle baklava, helva, zeytinyağı ve tekstil ürünleri aldılar.

Hasan Belegıç, "Ülkeniz çok güzel. 10 günlük tatile geldik ailece, önce İzmir'e denize gittik. Yemekler çok güzel, hava, deniz, her şey çok güzel. Bugün Edirne'de önce Selimiye Camii'nde namazımızı kıldık. Biraz alışveriş yaptık. Baklava, helva ve bir şeyler daha aldık. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Ailece tatil yaptıklarını söyleyen Amela Belegıç, "Burada her şey çok güzel ve uygun. İlk defa geldiğimiz Türkiye çok güzel. Yine geleceğiz. Ülkenizi çok sevdik. Türk insanını çok seviyoruz. Giyecek ve yiyecek biraz bir şeyler aldık" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ediyorum"

Selimiye Camii'ni ziyareti sırasında Müslüman olduğunu söylemesi üzerine camideki yetkilinin kendisine Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini belirten Presta Cıpka, kendilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirten Cıpka, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Erdoğan'ı özellikle ülkemize ve evime davet ediyorum. O çok düzgün ve iyi bir insan. Ülkemize geldiğinde özellikle evime misafir olmasını istiyorum" dedi.

Edirne'den yaptıkları alışverişleri ve eşyalarını bagaja yerleştiren Bosna Hersekli turistler, daha sonra tur otobüsüne binerek kentten ayrıldı. - EDİRNE