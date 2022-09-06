Bosna Hersek uçak bileti ne kadar? Bosna Hersek uçak bileti fiyatları!

Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya, resmî adıyla Bosna ve Hersek, Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülkedir. Türkiye'den Bosna Hersek'e gitmek isteyenler Bosna Hersek uçak bileti ne kadar? Türkiye Bosna Hersek uçak bileti fiyatları! Bosna Hersek uçak bileti fiyatları merak ediyor.

Bosna Hersek uçak bileti! Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya, resmî adıyla Bosna ve Hersek, Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülkedir. Türkiye'den Bosna Hersek'e gitmek isteyenler Bosna Hersek uçak bileti ne kadar? Türkiye Bosna Hersek uçak bileti fiyatları! Bosna Hersek uçak bileti fiyatları merak ediyor.İşte, Bosna Hersek uçak bileti!

BOSNA HERSEK UÇAK BİLETİ NE KADAR?

Türkiye - Bosna Hersek uçak bileti fiyatı yakın tarihler için 7 bin TL ile 9 bin TL arasında değişmektedir.

BOSNA HERSEK UÇUŞLARI

Türk Hava Yolları, Bosna-Hersek'in Başkenti olan Saraybosna'ya direkt uçuşlar düzenliyor. İstanbul Havalimanı'ndan (IST) hareketle yapılan bu uçuşlarda iniş noktası Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ) oluyor. Uçuşlar yaklaşık iki saat sürüyor.

Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ) yıllık 800 bin yolcu sayısı ile ülkenin en yoğun havalimanı unvanını taşıyor. Ardından gelen Tuzla Havalimanı (TZL), 250 bin yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Yılda yaklaşık 75 biner yolcuya hizmet veren Mostar Havalimanı (OMO) ve Banja Luka Havalimanı (BNX) ülkede yoğun olarak çalışan diğer havalimanları arasında yer alıyor.

Yılın farklı dönemlerinde birbirinden farklı festivallere sahne olan ülke, bu hareketli dönemlerinde her zamankinden çok daha fazla ziyaretçi alıyor.

Ağustos ayında düzenlenen Saraybosna Film Festivali ülkenin en popüler etkinliği olarak her yıl yoğun bir katılımcı ile gerçekleşiyor. Uluslararası Saraybosna Caz Festivali ise kasım ayında ülkeye gidecek ziyaretçiler için hoş bir alternatif. Güneydoğu Avrupa bölgesinin en büyük çocuk temalı festivali olan Çocuk Festivali 2004 senesinden bu yana Bosna-Hersek topraklarında hoş bir kalabalık oluşturuyor. Banja Luka Yaz Oyunları ve Kozara Etno Festivali de adı dünyaca duyulan organizasyonlar arasında ve yaz aylarında ülkeye gidecek ziyaretçilerin radarına mutlaka takılıyor. Ayrıca pek çok şehirde düzenlenen ve yerel kültüre ışık tutan festival ve fuarlar da ülkeyi ziyaret eden konukların beğenisini kazanıyor.

Bosna-Hersek gezilecek yerler

Ülkenin başkenti olan Saraybosna, turistik ilginin de ilk yöneldiği merkez olarak öne çıkıyor. Başçarşı adı verilen tarihi kent, otantik atmosferiyle ziyaretçilerin favorisi. Gazi Hüsrev Yadigar Cami, Sönmeyen Ateş Anıtı, Saraybosna Tüneli, Svrzo Evi, Bosna-Hersek Ulusal Müzesi, Ferhad Paşa Camii, Tarih Müzesi, Brusa Bedesteni, Latin Köprüsü ve Kutsal Kalp Katedrali ise başkentin en popüler turistik noktalar listesini oluşturuyor.

Neretva Nehri üzerindeki Mostar Köprüsü ile tanınan Mostar, savaş sırasında yıkılmış olsa da ardından yenilenerek Eski Şehir merkeziyle birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Eski Köprü Müzesi, Muslibegovica Evi, Hersek Tarih Müzesi, Mehmet Paşa Camii ve Karadjoz Bey Camii ve tabii ki Kravice Şelalesi; Mostar'da gezilecek diğer turistik yerler olarak konuklardan yüksek puan alıyor.

Doğal güzellikleriyle oldukça popüler olan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Banja Luka'nın geçmişi Taş Devri dönemine dayanıyor. Dünyanın pek çok yerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan Vrbas Kanyonu, şehrin konuklarına alternatif olarak sunduğu outdoor sporlar için de oldukça keyifli bir zemin hazırlıyor. Ljubacke Doline adındaki kırsal bölge, şehrin turistler için çekim yaratan noktalarının başında geliyor. İsa Mesih'in Ortodoks Katedrali, Ferhadija Camii şehrin diğer keyifli simgeleri arasında bulunuyor.

Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Tuzla, adını şehirdeki tuz rezervinden alıyor. Şehrin hemen içinde bulunan Panonsko Jezero yani tuz gölü, turistlerin ilgi gösterdiği ilk mevki olarak öne çıkıyor. 1300'lü yıllardan günümüze gelebilmiş olan Srebrenik Kalesi, Solni Trg Açık Hava Müzesi ve Osmanlı döneminden kalma Turalıbey Camii; Tuzla'nın ilgi gören turistik yerleri arasında göze çarpıyor.

Ülke içinde ulaşım için şehirler arası servis veren otobüs firmalarını veya tren seferlerini kullanabilirsiniz. Bu güzel şehirlerin her birinde dilediğinizce gezip saatlerden bağımsız hareket edebilmek içinse siz de pek çok turist gibi kişisel ulaşım avantajı sağlayan araç kiralama seçeneklerini gözden geçirebilirsiniz.