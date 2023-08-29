Bosna Hersek'te Turizm Sezonunda Balık Ölümleri Endişe Yaratıyor

Doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Bosna Hersek'te, turizm sezonunda yaşanan balık ölümleri yetkilileri alarma geçirdi.

Bosna Hersek'te ülkeye ismini veren Bosna Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden oldu. Bosna Hersek'te, turizm sezonunda yaşanan balık ölümleri yetkilileri alarma geçirdi. Durumdan endişelenen halk ve çevre aktivistlerinin ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, toplu balık ölümlerinin nedeninin bulunabilmesi için çalışma başlattı. Yerel basında yer alan haberlere göre balık ölümlerinin nedeninin yanı sıra bitki, hayvan ve insan yaşamı için ne ölçüde tehdit oluşturduğu henüz bilinmiyor.

Bosna Nehri'nin geçtiği Zenica kentinde, Vranduk mevkiinde balık ölümlerinin polise bildirilmesi sonrasında Zenica Doboj Kanton Savcılığı bölgede inceleme başlatırken balık ölümlerinin sebeplerini ortaya çıkaracak laboratuvar analizleri tamamlanana kadar nehirde balık tutulmaması ve balıkların tüketilmemesi uyarısında bulundu. - SARAYBOSNA