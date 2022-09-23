Bosna Hersek - Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda? Bosna Hersek - Karadağ maçı saat kaçta? Bosna Hersek - Karadağ maçı şifresiz mi, HD canlı izleme

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BOSNA HERSEK - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek - Karadağ arasında Bilino Polje stadyumunda oynanacak mücadele 23 Eylül Cuma günü S Sport Plus canlı olarak yayınlanacak.

BOSNA HERSEK - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek - Karadağ arasındaki mücadele 23 Eylül Cuma günü saat 21:45'de başlayacak.