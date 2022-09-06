Bosna Hersek gezilecek yerler! Bosna Hersek'te nereye gidilir?

Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya, resmî adıyla Bosna ve Hersek, Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülke. Kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğudan Sırbistan, yine güneyden Karadağ ile çevrili olup Adriyatik Denizi'ne Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 km'lik limansız bir kıyısı bulunmaktadır. Peki, Bosna Hersek'te nereye gidilir? Bosna Hersek gezilecek yerler!

Bosna Hersek gezilecek yerler! Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya, resmî adıyla Bosna ve Hersek, Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülke. Kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğudan Sırbistan, yine güneyden Karadağ ile çevrili olup Adriyatik Denizi'ne Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 km'lik limansız bir kıyısı bulunmaktadır. Peki, Bosna Hersek'te nereye gidilir? Bosna Hersek gezilecek yerler haberimizde...

BOSNA HERSEK GEZİLECEK YERLER

Ülkenin başkenti olan Saraybosna, turistik ilginin de ilk yöneldiği merkez olarak öne çıkıyor. Başçarşı adı verilen tarihi kent, otantik atmosferiyle ziyaretçilerin favorisi. Gazi Hüsrev Yadigar Cami, Sönmeyen Ateş Anıtı, Saraybosna Tüneli, Svrzo Evi, Bosna-Hersek Ulusal Müzesi, Ferhad Paşa Camii, Tarih Müzesi, Brusa Bedesteni, Latin Köprüsü ve Kutsal Kalp Katedrali ise başkentin en popüler turistik noktalar listesini oluşturuyor.

Neretva Nehri üzerindeki Mostar Köprüsü ile tanınan Mostar, savaş sırasında yıkılmış olsa da ardından yenilenerek Eski Şehir merkeziyle birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Eski Köprü Müzesi, Muslibegovica Evi, Hersek Tarih Müzesi, Mehmet Paşa Camii ve Karadjoz Bey Camii ve tabii ki Kravice Şelalesi; Mostar'da gezilecek diğer turistik yerler olarak konuklardan yüksek puan alıyor.

Doğal güzellikleriyle oldukça popüler olan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Banja Luka'nın geçmişi Taş Devri dönemine dayanıyor. Dünyanın pek çok yerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan Vrbas Kanyonu, şehrin konuklarına alternatif olarak sunduğu outdoor sporlar için de oldukça keyifli bir zemin hazırlıyor. Ljubacke Doline adındaki kırsal bölge, şehrin turistler için çekim yaratan noktalarının başında geliyor. İsa Mesih'in Ortodoks Katedrali, Ferhadija Camii şehrin diğer keyifli simgeleri arasında bulunuyor.

Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Tuzla, adını şehirdeki tuz rezervinden alıyor. Şehrin hemen içinde bulunan Panonsko Jezero yani tuz gölü, turistlerin ilgi gösterdiği ilk mevki olarak öne çıkıyor. 1300'lü yıllardan günümüze gelebilmiş olan Srebrenik Kalesi, Solni Trg Açık Hava Müzesi ve Osmanlı döneminden kalma Turalıbey Camii; Tuzla'nın ilgi gören turistik yerleri arasında göze çarpıyor.

Ülke içinde ulaşım için şehirler arası servis veren otobüs firmalarını veya tren seferlerini kullanabilirsiniz. Bu güzel şehirlerin her birinde dilediğinizce gezip saatlerden bağımsız hareket edebilmek içinse siz de pek çok turist gibi kişisel ulaşım avantajı sağlayan araç kiralama seçeneklerini gözden geçirebilirsiniz.