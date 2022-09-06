Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya, resmî adıyla Bosna ve Hersek, Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülkedir. Türk vatandaşları tarafından en çok sevilen ülkeler arasında yer alan Bosna Hersek hakkında Bosna Hersek Avrupa Birliği üyesi mi? Bosna Hersek AB üyesi mi? Bosna AB üyesi mi merak ediliyor.

Bosna Hersek Avrupa Birliği üyesi mi? Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya, resmî adıyla Bosna ve Hersek, Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülkedir. Türk vatandaşları tarafından en çok sevilen ülkeler arasında yer alan Bosna Hersek hakkında Bosna Hersek Avrupa Birliği üyesi mi? Bosna Hersek AB üyesi mi? Bosna AB üyesi mi merak ediliyor. İşte detaylar...

BOSNA HERSEK AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ Mİ?

Bosna Hersek Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil ancak aday bir ülke. Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği üyelik süreci, 19-20 Haziran 2003 tarihinde Selanik'te Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi tarafından gerçekleştirilen Selanik Zirvesi'nde "potansiyel aday ülke" statüsünü alan Bosna-Hersek, İstikrar ve Ortaklık Süreci'nin bir parçası olma yolunda AB ile müzakere sürecini 21 Kasım 2005 tarihinde AB Konseyi'nin verdiği karar ile başlattı. Bosna Hersek, 15 Şubat 2016 tarihinde AB'ye üyelik için resmî olarak başvurdu. Bosna-Hersek'in başvurusu 20 Eylül 2016 tarihinde kabul edildi.

9 Aralık 2016 tarihinde, Bosna-Hersek Avrupa Komisyonu'ndan katılım anketini aldı ve ankete verilen yanıtlar Şubat 2018'de sunuldu. 20 Haziran 2018'de Avrupa Komisyonu, Ankete 655 takip sorusu gönderdi. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Başkanı Milorad Dodik, 5 Mart 2019'daki ek soruların cevaplarını verdi. Bosna'nın başvurusu hakkında Mayıs 2019'da Avrupa Komisyonu tarafından bir görüş yayınlandı. Bosna-Hersek'in en son yanıtını 5 Mart 2019'da sunduğunda 22 politika ve siyasi kriter sorusu hala cevaplanmamıştı. Avrupa Komisyonu'nun anket formundaki tüm soruları başarıyla yanıtlayana ve "İstikrar ve Ortaklık Parlamento Komitesinin işleyişini sağlayana ve AB müktesebatının benimsenmesi için ulusal bir program geliştirene" kadar potansiyel bir aday ülke olmaya devam ediyor.

Birçok gözlemci, AB üyeliği isteyen Batı Balkan ülkeleri arasında AB entegrasyonu açısından Bosna-Hersek'in en altta sırada yer aldığını tahmin ediyor.