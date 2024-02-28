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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü...Son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Hatun Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Olayın detayları ve cenaze töreni hakkında bilgi verildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü...Son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen 29 yaşındaki Hatun Aslan son yolculuğuna uğurlandı.

Korkunç olay, Taşyatak Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aslan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ın (Ekrem) baba evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ı sonrasında ise kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İlk evliliğinden iki çocuğu varmış: Ondan geriye son paylaşımları kaldı

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Cinayete kurban giden Hatun Aslan'ın ikinci evliliği olduğu ve ilk evliliğinden ise iki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. Cinayete kurban giden Hatun Aslan'ın (Ekrem) sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Talihsiz genç kadından geriye, olayın öncesinde 'Takdir-i ilahi', 'Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var' ve 'Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim' notları ile sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraf paylaşımları kaldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Hatun Aslan, öğle namazına müteakip Akyazı Taşyatak Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Sakarya Akyazı Cinayet 3.Sayfa Genel Güncel Haberler

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