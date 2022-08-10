Borusan Oto Bodrum 10 yaşında!

Borusan Oto Bodrum, onuncu yaşını özel bir davetle kutladı.

Türkiye'nin gözde yaşam ve tatil beldesi Bodrum'da BMW Yetkili Satıcısı, BMW ve MINI markalarının Yetkili Servisi, Jaguar ve Land Rover markalarının ise Bodrum'daki tek Yetkili Servisi konumunda olan Borusan Oto Bodrum'un düzenlediği etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

Borusan Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Biryıldız, Borusan Oto Genel Müdürü ve Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Üyesi Simay Alsan, Borusan Otomotiv Grubu Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gökhan Yoluaçık'ın da katıldığı kutlamada sahne alan sanatçı Deniz Sipahi de şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi olarak Türkiye'de 7 ilde 11 şubesiyle hizmet veren Borusan Oto'nun Bodrum şubesi şehrin en merkezi noktalarından Konacık'ta yer alıyor.

Borusan Oto Bodrum, 3 bin 500 metrekarelik ferah tesislerinde yeni ve kullanılmış otomobil seçenekleri, mekanik atölye, kaporta boya atölyesi ve araç yıkama alanlarıyla hizmet veriyor.