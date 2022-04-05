Börteçine ne demek? Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de börteçine oldu. Börteçine kelimesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Börteçine ne demek? Börteçine anlamı nedir? İşte detaylar...

BÖRTEÇİNE NE DEMEK?

Börteçin veya Börteçine, Ergenekon efsanesine göre Türklerin yaşadığı yurdu çevreleyen demirden dağı eriterek Türkleri, Ergenekon'dan çıkaran demircinin adıdır.

Ancak bazı araştırmacılara göre Börteçin, söz konusu demirden dağı eritip delen demircinin değil, Türklere Ergenekon'dan çıkmaları için yol gösteren dişi kurdu (Asena) takip eden komutanın adıdır.

Bazı diğer kaynaklara göre ise Ergenekon'dan çıkarken Türkler'in takip ettiği dişi kurtun adıdır.

Haberler.com - Gündem