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Börte ne demek? Börte anlamı ne?

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Börte ne demek? Börte anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan börte, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, börte ne demek? börte anlamı ne? İşte, börte kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen börte kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, börte anlamı ne? Börte ne demek?

BÖRTE NE DEMEK?

Börte, Moğol İmparatorluğu kurucusu Cengiz Han'ın birinci karısı. Hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Çok genç yaşta evlendiği ve kaçırıldığı bilinir. Kocasının onu kurtarmak için verdiği karar, dünyayı fethetme yolundaki en önemli kararlardan birisidir. Dört erkek üç kız çocuk dünyaya getirmiştir.

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