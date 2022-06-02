Borsaya ne oldu, neden yükseldi? Borsa İstanbul yükseldi mi? 2 Haziran Borsa'da son durum nedir? Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? - Haberler

Borsa neden yükseldi? Borsa niye yükseldi? Borsaya ne oldu? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Günü 2.601,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, tüm zamanlarınen yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa yükselirse ne olur? Borsanın yükselmesi sonucunda döviz yükselir mi? Ayrıntılar sizlerle...

BORSAYA NE OLDU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 kazançla 2,601 puandan tamamladı. Bu seviye tüm zamanların en yüksek kapanış rekoru oldu. Endeks gün içinde de 2.603 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki "şahin" ton nedeniyle küresel risk iştahında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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